Spuren bei toten Schafen deuten auf Luchs hin

Der Wildhut Schwyz wurden am Freitagmorgen zwei tote Schafe auf dem Gemeindegebiet von Galgenen gemeldet. Die Spuren und die Situation vor Ort deuteten auf einen Riss durch einen Luchs hin.

Ein Luchs ist mutmasslich für zwei Schafsrisse auf dem Gemeindegebiet von Galgenen SZ verantwortlich. (Symbolbild) Foto: LAURENT GILLIERON

Darum gehts Ein Wolfangriff wurde ausgeschlossen, teilte das Umweltdepartement mit

Die Schafe befanden sich in unzureichend geschützter Situation

Kadaver wurden von verschiedenen Wildtieren genutzt, keine genetische Analyse Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ein Angriff durch einen Wolf sei ausgeschlossen, teilte das Schwyzer Umweltdepartement am Dienstag mit. Die gerissenen Schafe befanden sich in einer «gegen Grossraubtiere unzureichend geschützten Situation», hiess es weiter.

Sie wurden im Gebiet Süürfärch beim Aaportwald aufgefunden. Ihre Kadaver waren bereits von verschiedenen Wildtieren genutzt worden. Deshalb wurde auf eine Probenentnahme für eine genetische Analyse verzichtet.