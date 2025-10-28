DE
Raubtier in Galgenen SZ
Spuren bei toten Schafen deuten auf Luchs hin

Der Wildhut Schwyz wurden am Freitagmorgen zwei tote Schafe auf dem Gemeindegebiet von Galgenen gemeldet. Die Spuren und die Situation vor Ort deuteten auf einen Riss durch einen Luchs hin.
Publiziert: vor 43 Minuten
|
Aktualisiert: vor 14 Minuten
Ein Luchs ist mutmasslich für zwei Schafsrisse auf dem Gemeindegebiet von Galgenen SZ verantwortlich. (Symbolbild)
Foto: LAURENT GILLIERON

Darum gehts

  • Ein Wolfangriff wurde ausgeschlossen, teilte das Umweltdepartement mit
  • Die Schafe befanden sich in unzureichend geschützter Situation
  • Kadaver wurden von verschiedenen Wildtieren genutzt, keine genetische Analyse
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Ein Angriff durch einen Wolf sei ausgeschlossen, teilte das Schwyzer Umweltdepartement am Dienstag mit. Die gerissenen Schafe befanden sich in einer «gegen Grossraubtiere unzureichend geschützten Situation», hiess es weiter.

Sie wurden im Gebiet Süürfärch beim Aaportwald aufgefunden. Ihre Kadaver waren bereits von verschiedenen Wildtieren genutzt worden. Deshalb wurde auf eine Probenentnahme für eine genetische Analyse verzichtet.

