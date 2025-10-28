Spuren bei toten Schafen deuten auf Luchs hin

Ein Luchs ist mutmasslich für zwei Schafsrisse auf dem Gemeindegebiet von Galgenen SZ verantwortlich. (Symbolbild)
Ein Angriff durch einen Wolf sei ausgeschlossen, teilte das Schwyzer Umweltdepartement am Dienstag mit. Die gerissenen Schafe befanden sich in einer «gegen Grossraubtiere unzureichend geschützten Situation», hiess es weiter.
Sie wurden im Gebiet Süürfärch beim Aaportwald aufgefunden. Ihre Kadaver waren bereits von verschiedenen Wildtieren genutzt worden. Deshalb wurde auf eine Probenentnahme für eine genetische Analyse verzichtet.