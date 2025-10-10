Landwirt (68) verunfallt in Arth SZ in steilem Gelände

Ein 68-jähriger Landwirt wurde am Freitagvormittag in Arth bei einem Unfall mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug verletzt. Das Fahrzeug überschlug im steilen Gelände, wobei der Mann hinausgeschleudert wurde.

Die Kantonspolizei Schwyz stand am Freitag in Arth im Einsatz, wo sich ein Landwirt bei einem Unfall mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug verletzt hatte. (Symbolbild) Foto: URS FLUEELER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Am Freitagmorgen verunfallte ein Mann mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug an der Hürliseggstrasse in Arth. Der 68-jährige Landwirt kam von der Strasse ab, wobei sich das Fahrzeug im steilen Gelände überschlug. Der Landwirt wurde aus dem Fahrzeug geschleudert. Dabei zog er sich unbestimmte Verletzungen zu. Die Gründe für den Unfall sind noch in Abklärung.

Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst flog die Rega den Mann in ein ausserkantonales Spital, wie die Schwyzer Kantonspolizei mitteilte.

Im Einsatz standen der Rettungsdienst, die Rega, die Feuerwehr Gemeinde Arth, die Stützpunkt Feuerwehr Küssnacht sowie ein privates Abschleppunternehmen. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln zu den Umständen.