Schwyzer Departementssekretär verlässt kantonale Verwaltung

Der Schwyzer Regierungsrat Damian Meier (FDP) muss einen neuen Departementssekretär für das Departement des Innern suchen. (Archivaufnahme) Foto: Philipp Schmidli

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Kistler werde die kantonale Verwaltung per Ende Dezember 2025 verlassen, teilte die Schwyzer Staatskanzlei am Donnerstag in einem Communiqué mit.

Der 51-jährige aus Wangen SZ habe in seiner Amtszeit unter anderem den Aufbau der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde und die Neuorganisation der Aufsicht im Zivilstandswesen geprägt, hiess es weiter. Die Stelle wird neu ausgeschrieben.