Personelles Geschäftsführer von Schwyz Tourismus gibt Leitung ab

Nach elf Jahren tritt Vendelin Coray per 31. Oktober als Geschäftsführer von Schwyz Tourismus aus familiären Gründen zurück. Interimistisch übernehmen Jonas Ulrich und Marcel Stgier per 1. August die Co-Geschäftsführung, wie Schwyz Tourismus am Donnerstag mitteilte.

Publiziert: 10:26 Uhr