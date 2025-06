Neue Axenstrasse Arbeiten am Entwässerungsstollen in Ingenbohl werden fortgesetzt

Der Kanton Schwyz kann die Bauarbeiten am Entwässerungsstollen für das Projekt der neuen Axenstrasse Anfang Juli wieder aufnehmen. Dies teilte die Staatskanzlei am Montag in einem Communiqué mit.

Publiziert: vor 28 Minuten