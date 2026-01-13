Die perfide Betrugsmasche im Kanton Schwyz kostete ein Opfer 250'000 Franken. Die Polizei ermittelt und warnt vor weiteren Fällen.

Darum gehts Betrüger ergaunern 250'000 Franken im Kanton Schwyz durch Bank-Masche

Software gibt Tätern Zugriff auf Computer und E-Banking der Opfer

Betroffene Konten werden bis auf wenige Franken geleert

Marian Nadler Redaktor News

In der vergangenen Woche ist es Betrügern im Kanton Schwyz gelungen, bei einem einzelnen Fall mit einer perfiden Masche rund 250'000 Franken zu ergaunern. Die Kantonspolizei warnt in einer Medienmitteilung eindringlich vor dieser Betrugsform, die derzeit wieder vermehrt auftritt.

Die Täter nehmen telefonisch Kontakt mit den Geschädigten auf und geben sich als Mitarbeitende einer Bank aus. Sie behaupten, es habe eine unrechtmässige Überweisung stattgefunden und Unbefugte hätten auf das Bankkonto des Opfers zugreifen können. Um angeblich weiteren Schaden zu verhindern, fordern sie die Betroffenen auf, eine vermeintliche Virenscansoftware auf ihren Computer herunterzuladen.

Betrüger leeren Bankkonten

Bei dieser Software handelt es sich jedoch um eine Fernwartungssoftware, mit welcher die Täter direkten Zugriff auf den Computer und das E-Banking der Geschädigten erhalten. Anschliessend werden die Betroffenen angewiesen, sich im E-Banking anzumelden.

Nach dem Login ins E-Banking wird der Bildschirm der Geschädigten verdunkelt und mit Meldungen überlagert. Gleichzeitig lenken die Täter ihre Opfer durch Telefongespräche ab. So verschaffen sie sich uneingeschränkten Zugriff auf die Bankkonten, die in der Regel bis auf wenige Franken geleert werden. Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die ebenfalls verdächtige Anrufe erhalten haben oder betroffen sind, sich zu melden.