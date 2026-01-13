Darum gehts
- Betrüger ergaunern 250'000 Franken im Kanton Schwyz durch Bank-Masche
- Software gibt Tätern Zugriff auf Computer und E-Banking der Opfer
- Betroffene Konten werden bis auf wenige Franken geleert
In der vergangenen Woche ist es Betrügern im Kanton Schwyz gelungen, bei einem einzelnen Fall mit einer perfiden Masche rund 250'000 Franken zu ergaunern. Die Kantonspolizei warnt in einer Medienmitteilung eindringlich vor dieser Betrugsform, die derzeit wieder vermehrt auftritt.
Die Täter nehmen telefonisch Kontakt mit den Geschädigten auf und geben sich als Mitarbeitende einer Bank aus. Sie behaupten, es habe eine unrechtmässige Überweisung stattgefunden und Unbefugte hätten auf das Bankkonto des Opfers zugreifen können. Um angeblich weiteren Schaden zu verhindern, fordern sie die Betroffenen auf, eine vermeintliche Virenscansoftware auf ihren Computer herunterzuladen.
Betrüger leeren Bankkonten
Bei dieser Software handelt es sich jedoch um eine Fernwartungssoftware, mit welcher die Täter direkten Zugriff auf den Computer und das E-Banking der Geschädigten erhalten. Anschliessend werden die Betroffenen angewiesen, sich im E-Banking anzumelden.
Nach dem Login ins E-Banking wird der Bildschirm der Geschädigten verdunkelt und mit Meldungen überlagert. Gleichzeitig lenken die Täter ihre Opfer durch Telefongespräche ab. So verschaffen sie sich uneingeschränkten Zugriff auf die Bankkonten, die in der Regel bis auf wenige Franken geleert werden. Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die ebenfalls verdächtige Anrufe erhalten haben oder betroffen sind, sich zu melden.
- Installiere niemals Programme auf Anweisung unbekannter Personen.
- Gib niemals Zugangsdaten oder Codes weiter.
- Beende bei Zweifeln das Gespräch und kontaktiere deine Bank über die offizielle Telefonnummer.
- Erstatte bei einem Betrugsverdacht umgehend Anzeige bei der Polizei.
- Installiere niemals Programme auf Anweisung unbekannter Personen.
- Gib niemals Zugangsdaten oder Codes weiter.
- Beende bei Zweifeln das Gespräch und kontaktiere deine Bank über die offizielle Telefonnummer.
- Erstatte bei einem Betrugsverdacht umgehend Anzeige bei der Polizei.