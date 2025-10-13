15-jähriger E-Biker in Altendorf SZ schwer verletzt

Ein 15-jähriger E-Bike-Fahrer wurde am Sonntagabend bei einem Unfall in Altendorf SZ erheblich verletzt.
Foto: URS FLUEELER
Darum gehts
- Kollision zwischen Auto und E-Bike-Fahrer in Vorderbergstrasse
- Unfallursache wird von Polizei und Staatsanwaltschaft untersucht
- 15-jähriger E-Bike-Fahrer schwer verletzt, Unfallzeit 20:20 Uhr
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Ein 53-jähriger Autofahrer wollte gemäss Mitteilung gegen 20:20 Uhr auf der Vorderbergstrasse in die Acherwies einbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem talwärts fahrenden 15-jährigen E-Bike-Fahrer. Der Jugendliche wurde dabei schwer verletzt und musste ins Spital gebracht werden.
Die Unfallursache wird von der Kantonspolizei und der Staatsanwaltschaft ermittelt.