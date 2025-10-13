DE
Mit Auto kollidiert
15-jähriger E-Biker in Altendorf SZ schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoss mit einem Auto hat sich ein E-Bike-Fahrer in Altendorf SZ am Sonntagabend erheblich verletzt. Das teilte die Kantonspolizei Schwyz am Montag in einem Communiqué mit.
Publiziert: 11:08 Uhr
Aktualisiert: vor 44 Minuten
Ein 15-jähriger E-Bike-Fahrer wurde am Sonntagabend bei einem Unfall in Altendorf SZ erheblich verletzt.
Foto: URS FLUEELER

  • Kollision zwischen Auto und E-Bike-Fahrer in Vorderbergstrasse
  • Unfallursache wird von Polizei und Staatsanwaltschaft untersucht
  • 15-jähriger E-Bike-Fahrer schwer verletzt, Unfallzeit 20:20 Uhr
Ein 53-jähriger Autofahrer wollte gemäss Mitteilung gegen 20:20 Uhr auf der Vorderbergstrasse in die Acherwies einbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem talwärts fahrenden 15-jährigen E-Bike-Fahrer. Der Jugendliche wurde dabei schwer verletzt und musste ins Spital gebracht werden.

Die Unfallursache wird von der Kantonspolizei und der Staatsanwaltschaft ermittelt.

