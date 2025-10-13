15-jähriger E-Biker in Altendorf SZ schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoss mit einem Auto hat sich ein E-Bike-Fahrer in Altendorf SZ am Sonntagabend erheblich verletzt. Das teilte die Kantonspolizei Schwyz am Montag in einem Communiqué mit.

Ein 15-jähriger E-Bike-Fahrer wurde am Sonntagabend bei einem Unfall in Altendorf SZ erheblich verletzt. Foto: URS FLUEELER

Darum gehts Kollision zwischen Auto und E-Bike-Fahrer in Vorderbergstrasse

Unfallursache wird von Polizei und Staatsanwaltschaft untersucht

15-jähriger E-Bike-Fahrer schwer verletzt, Unfallzeit 20:20 Uhr

Ein 53-jähriger Autofahrer wollte gemäss Mitteilung gegen 20:20 Uhr auf der Vorderbergstrasse in die Acherwies einbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem talwärts fahrenden 15-jährigen E-Bike-Fahrer. Der Jugendliche wurde dabei schwer verletzt und musste ins Spital gebracht werden.

Die Unfallursache wird von der Kantonspolizei und der Staatsanwaltschaft ermittelt.