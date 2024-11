Das Auto eines 29-jährigen Mannes ist am Mittwochabend in Seewen SZ abgebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, das Fahrzeug wurde komplett zerstört. Der Lenker blieb unverletzt.

Auto brennt in Seewen SZ komplett aus

Auto brennt in Seewen SZ komplett aus

Das Auto des 29-jährigen Lenkers brannte am Mittwochabend in Seewen SZ komplett ab. Foto: Kantonspolizei Schwyz

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Autofahrer, der von Seewen in Richtung Lauerz unterwegs war, stellte eine erhöhte Temperatur im Bereich der Füsse in seinem Auto fest, teilte die Kantonspolizei am Donnerstag mit. Deshalb stoppte er das Auto und bemerkte Flammen, die aus dem Motorraum emporstiegen.

Die Feuerwehr Stützpunkt Schwyz konnte den Brand löschen, das Fahrzeug erlitt Totalschaden.

Gemäss ersten Erkenntnissen ist der Brand auf technische Ursachen zurückzuführen, hiess es im Communiqué.