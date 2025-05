Die Kantonspolizei Schwyz hat in Brunnen einen nicht betriebssicheren Personenwagen mit ausländischen Kennzeichen entdeckt. Der Fahrer schlief im Auto, das erhebliche Mängel aufwies.

Polizei stoppt Folien-Auto – Fahrer war am Schlafen

Kurioser Einsatz in Brunnen SZ

1/4 Der Polizei fiel dieser Wagen ins Auge. Foto: KAPO SCHWYZ

Darum gehts Nicht betriebssicherer Personenwagen in Brunnen stillgelegt

Ausländisches Auto mit Schäden und mangelhafter Ladungssicherung entdeckt

Johannes Hillig Redaktor News

Eine Patrouille der Kantonspolizei Schwyz war in der Nacht auf Mittwoch unterwegs, als den Beamten um 2.30 Uhr auf dem Rastplatz Wolfsprung an der Axenstrasse in Brunnen ein Wagen auffiel.

Bei der darauffolgenden Kontrolle des Autos stellten die Einsatzkräfte einen Mann fest, der auf dem Fahrersitz am Schlafen war. Bei seinem Auto war die rechte Fahrzeugseite eingedrückt und mit einer dunklen Plastikfolie zugedeckt. Zudem fehlte der Seitenspiegel. Im Innenraum war die Ladung unzureichend gesichert und drei Reifen waren mangelhaft.

Der Wagen des Tunesiers (62) wurde vorübergehend sichergestellt und die Weiterfahrt so verhindert.