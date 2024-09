Schwyzer Archiv zeigt Filmmaterial aus dem 20. Jahrhundert

Eine Szene aus dem Film «Buebe-Schwinget».

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Ein Film stammt aus den 1930er-Jahren und zeigt Schüler des Kollegiums Schwyz dabei, wie sie auf dem heutigen Parkplatz der kantonalen Verwaltung turnen, teilte die Staatskanzlei Schwyz am Montag mit. Weiteres Filmmaterial liefert Einblicke in die Jubiläumsfeier des Klosters Einsiedeln 1934 und in ein Schwingfest im Alpthal 1966.

Das Staatsarchiv will die Filmszenen an den Veranstaltungen historisch einbetten sowie dem Publikum die Herausforderungen der Konservierung von historischen Filmen näher bringen. Aufführungen finden am 6. September im Dorfgaden Altendorf, am 13. September im Bundesbriefmuseum Schwyz und am 27. September im Museum Fram Einsiedeln statt. Der Eintritt ist gratis.

Das Filmmaterial wurde in Zusammenarbeit mit Memoriav, der Kompetenzstelle für das audiovisuelle Kulturerbe der Schweiz, gesichert. Gemeinsam wurde ein Übersichtsinventar zum audiovisuellen Kulturerbe des Kantons Schwyz erstellt.