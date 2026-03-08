Gemeinde Schwyz kann Grossprojekt um das Zeughaus Seewen umsetzen

Das Stimmvolk der Gemeinde Schwyz spricht einen Baukredit von 66 Millionen Franken für die Erschliessung des Zeughausareals und die Neugestaltung des Bushofs im Ortsteil Seewen. Die Nettoinvestitionen sollen 28 Millionen Franken betragen.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Mit 4417 Ja- zu 1957 Nein-Stimmen fiel das Verdikt shr deutlich aus. Dies entspricht einer Zustimmung von 69,3 Prozent. Die Stimmbeteiligung betrug 59,1 Prozent, wie die Gemeindekanzlei am Sonntag schrieb.

Das Zeughausareal wird von Norden her neu erschlossen. Der Bushof erhält unter anderem ein neues Dach. Die Erschliessung sei aufgrund der rechtskräftigen Einzonung des Zeughausareals für die Gemeinde eine Pflicht, hiess es in den Informationen der Gemeinde zur Abstimmung.

Das Gesamtprojekt unter dem Namen «Erschliessungswerke ESP Seewen» enthält insgesamt sieben Teilprojekte. Neben der Neugestaltung des Bushofs sind darunter auch Massnahmen am Vorplatz des Bahnhofsgebäudes, an der Kantonsstrasse und am Kreisel Schwyzerhof sowie eine neue Personenunterführung.

Den Grossteil der Kosten des Projekts tragen Dritte. Neben weiteren Beiträgen beteiligt sich der Kanton Schwyz mit insgesamt 18,5 Millionen Franken und das Bundesamt für Rüstung mit 13 Millionen Franken.

Die Bauarbeiten sollen gemäss Botschaft «frühestens 2027, wahrscheinlicher 2028» starten.