Schwyzer Kantonsrat gibt grünes Licht zu zwei Strassenprojekten

Das Schwyzer Kantonsparlament hat an der Sitzung am Mittwoch/Donnerstag zwei Strassenausbauten genehmigt. Die Projekte kosten insgesamt 38 Millionen Franken.

Der Schwyzer Kantonsrat hat zwei Strassenbauprojekte in der Höhe von insgesamt 38 Millionen Franken genehmigt. (Archivaufnahme) Foto: URS FLUEELER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Es geht einerseits um eine 600 Meter lange Strasse zwischen Ober Nas und Rotschuo entlang des Vierwaldstättersees. Die Sanierung und der Ausbau kosten 31 Millionen Franken. Die Strasse, die Küssnacht SZ mit Brunnen SZ verbindet, sei in die Jahre gekommen und weise Schäden am Trassee sowie an den bestehenden Kunstbauten auf, so die Regierung.

Der zweite Strassenausbau betrifft die Kantonsstrasse in Euthal nach Unteriberg. Für die Strecke von 580 Metern beantragte die Regierung einen Kredit von 7,3 Millionen Franken.

Die beiden Projekte waren am Mittwoch im Kantonsrat unbestritten und wurden einstimmig angenommen. Sie unterliegen dem fakultativen Referendum.

Beim 31 Millionen Franken teuren Projekt zwischen Vitznau und Gersau wird unter anderem das Trassee verbreitert. In Richtung Vitznau ist ein Velostreifen geplant, in Richtung Gersau/Brunnen dürfen Velofahrende das Trottoir benutzen. Neue seeseitige Stützkonstruktionen machten einen Grossteil der Kosten aus, sagte Baudirektor André Rüegsegger (SVP) mit Blick auf die hohen Kosten. Die Regierung habe die klar bestmögliche Variante ausgearbeitet, lobte Kantonsrat Wendelin Schelbert (SVP).

Die Strasse von Euthal nach Unteriberg soll einen Velo- und Gehweg erhalten. Zudem sollen die Parkplätze, die sich beidseitig der Strasse befinden, neu angeordnet werden und damit für mehr Sicherheit sorgen. Sämtliche Sprecher wiesen am Mittwoch auf die wichtige Bedeutung der Verkehrsachse und den aktuell schlechten Zustand der Strasse hin.

Die Bauarbeiten an beiden Strassenprojekte dürften laut Berichten rund zwei Jahre dauern und Mitte 2026 beginnen.