Kantonsrat SZ Hauptstrasse in Sattel und Rothenthurm SZ kann saniert werden

Die Hauptstrasse H8 in den Gemeinden Sattel und Rothenturm SZ wird auf einer Länge von 2220 Metern instand gestellt. Der Kantonsrat Schwyz hat am Mittwoch die dafür nötigen Ausgaben in der Höhe von 22,965 Millionen Franken mit 88 zu 4 Stimmen bewilligt.