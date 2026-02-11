Brandschutz der grossen Schwyzer Bars wurde überprüft

Im Kanton Schwyz sind die Bars, die der «Le Constellation» in Crans-Montana VS ähnlich sind, auf den Brandschutz überprüft worden. Die Kontrollen erfolgten nach der Brandkatastrophe vom 1. Januar, erklärte der Regierungsrat.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Er könne Vollzug melden, sagte Sicherheitsdirektor Xaver Schuler (SVP) am Mittwoch im Kantonsrat. Schuler wurde in der Fragestunde des Parlaments mehrmals auf den Brandschutz im Kanton Schwyz angesprochen.

Gemäss Schuler gibt es im Kanton Schwyz zehn Barbetriebe, welche mit der «Le Constellation» verglichen werden können. Davon seien drei nicht in Betrieb, sieben seien kontrolliert worden. Es seien auch Mängel festgestellt worden.

Dabei handelte es sich aber nicht um bauliche Mängel. Bereits auf eine andere Frage hatte Schuler erklärt, dass der Grossteil der Mängel, die bei Kontrollen festgestellt würden, etwa mit Gegenständen verstellte Notausgänge oder nicht beleuchtete Notausgangschilder seien.