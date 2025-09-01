So sieht Schacher Maria Johanna aus.
Foto: KANTONSPOLIZEI SCHWYZ
- 72-jährige Maria Johanna Schacher wird in Oberarth vermisst
- Frau hat lange graue Haare und spricht Schweizerdeutsch
- Polizei bittet Zeugen, sich unter +41 41 819 29 29 zu melden
Am späten Sonntagabend wurde Schacher Maria Johanna (72) das letzte Mal gesehen. Seitdem wird die 72-Jährige an ihrem Wohnort in Oberarth im Kanton Schwyz vermisst. Die ältere Frau ist etwa 165 cm gross, hat eine normale Statur, lange graue Haare und spricht Schweizerdeutsch.
Die Schwyzer Polizei bittet in ihrer Mitteilung darum, dass sich Augenzeugen oder Personen, die mehr über ihren Aufenthaltsort wissen, bei den Behörden unter der Telefonnummer +41 41 819 29 29 melden.