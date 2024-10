Der Kanton Schwyz will das Patres-Haus in Nuolen temporär als Asylunterkunft nutzen. Endziel ist es jedoch, das Gebäude Menschen mit Unterstützungsbedarf zur Verfügung zu stellen.

Kanton Schwyz will Patres-Haus temporär als Asylunterkunft nutzen

in Nuolen SZ

Das Patres-Haus in Nuolen bedarf einiger baulicher Anpassungen, bevor es für Menschen mit Unterstützungsbedarf genutzt werden kann. Foto: Staatskanzlei Schwyz

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die dezentralen Angebote für Menschen mit herausforderndem Verhalten sollen in einem Kompetenzzentrum gebündelt werden, wie die Staatskanzlei Schwyz am Freitag mitteilte. Zudem sollen dereinst Entlastungsplätze für Menschen mit verschiedenen Beeinträchtigungen angeboten werden.

Zusammen mit der BSZ Stiftung - einer Fachstelle für Menschen mit Beeinträchtigung und deren Bezugsperson - will der Kanton weitere Abklärungen vornehmen, wie es hiess. Unter anderem zu notwendigen baulichen Anpassungen des Hauses. Laut Mitteilung stehen diese im Zusammenhang mit der Sanierung und dem Teilneubau der benachbarten Kantonsschule Nuolen. Bis das Patres-Haus umgebaut wird, soll es als Asylunterkunft genutzt werden.

Der Gemeinderat Wangen beurteilt das Vorhaben des Kantons als kritisch, wie dieser in einer Mitteilung vom Freitag schrieb. Über die geplante Nutzung sei die Gemeinde am Donnerstagabend informiert worden. Um eine Stellungnahme abgeben zu können, will die Gemeinde zuerst zusätzliche Abklärungen vornehmen und offene Fragen klären.