Erstmals ein Wolfsrudel im Kanton Schwyz nachgewiesen

In Fotofalle getappt

Zum ersten Mal ist auf Schwyzer Kantonsgebiet ein Wolfsrudel nachgewiesen worden. Foto: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Dies hat der Kanton Schwyz am Mittwoch mitgeteilt. Durch weitere Beobachtungen in dem Gebiet sollen nun genauere Informationen zur Anzahl der Jungwölfe und zum Streifgebiet des Rudels gewonnen werden. Es handelt sich um das erste Wolfsrudel, das im Kanton Schwyz nachgewiesen worden ist.



Die Fachleute gehen davon aus, dass sich die Wölfe sowohl im Kanton Schwyz wie auch im Kanton Glarus aufhalten. Die beiden Kantone würden sich deswegen beim Monitoring absprechen, teilte der Kanton Schwyz mit.

Abschussbewilligung sistiert

Der Kanton Schwyz hatte zunächst für einen Einzelwolf eine Abschussbewilligung erteilt. Als es Hinweise auf ein Wolfsrudel gab, sistierte er diese. Eingriffe in Rudel sind nur unter bestimmten Bedingungen und mit Zustimmung des Bundesamts für Umwelt erlaubt.



Ein Gesuch zur Bestandesregulierung werde in Zusammenarbeit mit dem Kanton Glarus zum geeigneten Zeitpunkt erarbeitet, hiess es dazu in der Mitteilung.