Rega rettet zwei mutmassliche Einbrecher aus Notlage

Die Rega hat am Dienstagabend zwei Männer aus dem Hang oberhalb der Talstation der Stoosbahnen in Schwyz geborgen. Mutmasslich verübten sie in der Nacht zuvor einen Einbruchdiebstahl in ein Waffengeschäft in Muotathal SZ, teilte die Kantonspolizei am Freitag mit.

Die Kantonspolizei Schwyz ermittelt gegen zwei mutmassliche Einbrecher, die am Dienstagabend von der Rega aus einer Notlage gerettet wurden. (Symbolbild) Foto: URS FLUEELER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Hilfeschreie aus dem steilen Gelände über der Talstation Schlattli drangen um 18.15 Uhr zu Mitarbeitenden der Stoosbahnen. Die Kantonspolizei Schwyz und die Rega wurden aufgeboten. Mithilfe einer Seilwinde konnten die beiden Männer gerettet werden.

Einer von ihnen wurde «mit unbestimmten Verletzungen» in ein ausserkantonales Spital gebracht. Seine Identität ist noch ungeklärt, wie die Kantonspolizei schrieb.

Der zweite Mann blieb unverletzt. Es handle sich um einen 25-jährigen Bosnier mit Wohnsitz in Frankreich, der sich unerlaubt in der Schweiz aufhielt. Gegen ihn bestand ein Landesverweis.

Nun befinden sich beide Männer in Haft. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft wollen klären, ob die zwei Verdächtigen neben dem mutmasslichen Einbruch weitere Delikte begangen haben.