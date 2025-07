Am Samstagnachmittag kam es am Schmalstöckli zu einem tödlichen Kletterunfall, als eine Frau aus Deutschland rund 100 Meter in die Tiefe stürzte. Zwei weitere Personen wurden verletzt.

Eine Frau kam bei einem Kletterunfall ums Leben. Foto: Leserreporter

Valentin Köpfli Redaktor News

Tragödie im Kanton Schwyz: eine Frau (†56) aus Deutschland befand sich am Samstagnachmittag beim Klettern am Schmalstöckli auf dem Abstieg, als sie rund 100 Meter in die Tiefe stürzte und sich dabei tödliche Verletzungen zuzog. Durch den Absturz wurden eine weitere Frau (50) erheblich und ein Mann (59) leicht verletzt. Die beiden Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt im Aufstieg. Das schreibt die Kantonspolizei Schwyz in einer Mitteilung.

Für die Bergung und die medizinische Versorgung der betroffenen Personen standen zwei Helikopter der Rega und die Heli Linth im Einsatz. Das Care Team des Kantons Schwyz übernahm die Betreuung der Angehörigen der Verstorbenen. Die Kantonspolizei Schwyz und die Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls aufgenommen, heisst es weiter.