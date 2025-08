Ein Mann verursachte am Dienstagabend in Schübelbach SZ einen heftigen Selbstunfall. Sein Auto durchbrach eine Böschung, kollidierte mit einem Gartenhaus und landete auf dem Dach. Der Fahrer war ohne gültigen Führerausweis unterwegs.

1/2 Der Fahrzeuglenker wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Foto: Kantonspolizei Schwyz

Valentin Köpfli Redaktor News

Spektakulärer Selbstunfall in Schübelbach SZ: ein Mann (27) fuhr am Dienstagabend mit einem Personenwagen auf der Kantonsstrasse in Richtung Reichenburg SZ. Auf Höhe des Quartiers Mühlemoos geriet sein Fahrzeug aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und durchbrach eine Böschung am Strassenrand. Dadurch wurde das Auto abgehoben, kollidierte mit einem Gartenhäuschen und kam auf dem Dach liegend in einem Vorgarten zum Stillstand. Das schrieb die Kantonspolizei Schwyz in einer Mitteilung.

Der Lenker des Personenwagens wurde beim Selbstunfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in Spital gebracht. Es entstand grosser Sachschaden. Wegen des Verdachts auf Fahrunfähigkeit wurde beim Fahrzeuglenker eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Er war zudem nicht im Besitz eines gültigen Führerausweises.