Flugschüler (37) nach Absturz im Spital

Ein 37-jähriger deutscher Flugschüler stürzte am Sonntagvormittag mit einem Gleitschirm in Seewen SZ ab. Nach dem Zusammenstoss mit einem Hausdach landete er im Wiesland und wurde verletzt ins Spital geflogen.

Nachdem er das Dach eines Wohnhauses in Seewen SZ gestreift hatte, stürzte der Gleitschirmpilot ins angrenzende Wiesland. Foto: Kapo Schwyz

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Zunächst streifte der Gleitschirmpilot gegen 11 Uhr das Dach eines Wohnhauses in Seewen, danach stürzte er ins Wiesland, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilte.