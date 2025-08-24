Flugschüler (37) nach Absturz im Spital

Nachdem er das Dach eines Wohnhauses in Seewen SZ gestreift hatte, stürzte der Gleitschirmpilot ins angrenzende Wiesland.
Foto: Kapo Schwyz
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Über Seewen im Kanton Schwyz ist am Sonntagvormittag ein Gleitschirm abgestürzt. Der 37-jährige deutsche Flugschüler wurde mit der Rega verletzt in ein Spital geflogen.
Zunächst streifte der Gleitschirmpilot gegen 11 Uhr das Dach eines Wohnhauses in Seewen, danach stürzte er ins Wiesland, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilte.