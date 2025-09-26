Nach dem Geschäftsführer von Schwyz Tourismus verlässt auch der Verwaltungsratspräsident Arno Solèr Schwyz Tourismus. Er gibt sein Amt per sofort ab, seine Nachfolge tritt Giacomo Garaventa an.

Die Tourismusorganisation des Kantons Schwyz, hier Gersau am Vierwaldstättersee, erhält einen neuen Verwaltungsratspräsidenten. (Archivaufnahme) Foto: URS FLUEELER

Darum gehts Solèr tritt früher als geplant von seinem Amt zurück

Garaventa übernimmt und will Schwyz Tourismus AG zukunftsorientiert ausrichten

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ursprünglich wollte Solèr aufgrund einer neuen beruflichen Herausforderung auf Ende Jahr zurücktreten, hiess es in einer Mitteilung des Unternehmens vom Freitag. «Um die Weiterentwicklung von Beginn an in neue Hände zu legen», habe er sich entschieden, sein Amt früher als geplant niederzulegen. Der Verwaltungsrat bedanke sich für dessen «grosses Engagement».

Garaventa war bisher Mitglied des Verwaltungsrats. Er wolle die Schwyz Tourismus AG «konsequent auf die Zukunft ausrichten». Beruflich führt er ein Beratungsunternehmen, das auf die Nachfolgeplanung in Firmen spezialisiert ist. Garaventa stammt aus der Familie des gleichnamigen Schwyzer Seilbahnunternehmens, das heute der Doppelmayr/Garaventa-Gruppe angehört.

Geschäftsführer Vendelin Coray hatte bereits Ende Juli seinen Rücktritt aus familiären Gründen angekündigt. Seit 1. August leitet eine Co-Geschäftsführung das Unternehmen interimistisch.