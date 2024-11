Kommission unterstützt Ansiedlung des Forschungszentrums in Schwyz

Blick ins Labor für Photovoltaikmodule des CSEM in Neuenburg. (Archivaufnahme) Foto: GAETAN BALLY

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Mit der Ansiedlung des Forschungs- und Entwicklungszentrums Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique (CSEM) werde eine Lücke geschlossen, damit die Schwyzer KMU niederschwellig an die neuesten Technologien gelangen, teilte die Staatskanzlei am Donnerstag mit. Die CSEM habe sich in den vergangenen vierzig Jahren als Bindeglied zwischen Forschung und Wirtschaft mit Fokus auf die kleinen und mittleren Betriebe etabliert, hiess es weiter.

Für den Aufbau und Betrieb des Forschungszentrums, das im Bereich von nachhaltiger Energie, Digitalisierung und Präzisionsfertigung tätig ist, wird dem Kantonsrat eine Ausgabenbewilligung für 11,2 Millionen Franken für die Jahre 2026 bis 2033 beantragt. Zudem ist die Gemeinde Schwyz bereit, sich mit einem Jahresbeitrag von 100'000 Franken zu beteiligen.

Das CSEM soll im ehemaligen Zeughausareal Seewen beim Bahnhof Schwyz zu stehen kommen. Geplant ist ein Forschungshub mit zehn bis zwölf Forschenden. Schweizweit beschäftigt CSEM über 600 Mitarbeitende.