Sparkasse Schwyz expandiert in den äusseren Kantonsteil

Die Sparkasse Schwyz AG eröffnet eine Filiale in Altendorf SZ. Sie erweitert damit ihr Marktgebiet in den äusseren Kantonsteil.

Die neue Filiale befindet sich der Zürcherstrasse 2a in Altendorf.

Die Sparkasse Schwyz hat, neben Standorten in Stans NW und Engelberg OW, nur Filialen im inneren Teil des Kantons Schwyz, nämlich in Schwyz, Brunnen, Goldau und Küssnacht. Mit der neuen Filiale im Bezirk March im äusseren Kantonsteil wolle sie ihre Bedeutung als Regionalbank im Kanton Schwyz stärken, teilte sie am Freitag mit.

Die Region um Altendorf sei in den letzten Jahren stark gewachsen, teilte die Bank mit. Sie wolle dieses Potential nutzen. Die Zeit sei ideal, weil sich andere Banken aus der Region zurückgezogen und ihre Standorte aufgegeben hätten.

Die neue Filiale soll Ende 2024 in einem Gebäude, in dem bereits eine Bank untergebracht war, eröffnet werden.