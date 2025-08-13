In der Nacht auf Mittwoch sind bei einem Stallbrand in Wangen SZ rund 200 Legehennen verendet. Die weiteren Tiere konnten gerettet werden. Eine Person wurde mit leichten Verletzungen zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Janine Enderli Redaktorin News

Um 00.20 Uhr ging am Mittwoch, 13. August 2025, bei der Kantonspolizei Schwyz die Meldung ein, dass an der Zürcherstrasse in Wangen ein Stall in Flammen stehe. Die aufgebotenen Feuerwehren von Wangen und Schübelbach konnten den Brand löschen und ein Übergreifen der Flammen auf die umliegenden Hauptställe und Gebäude verhindern.

Rund 200 Legehennen, die im oberen Stock des betroffenen Nebenstalles untergebracht waren, verendeten. Grössere Tiere wie Kälber, Schafe und Ziegen konnten rechtzeitig gerettet werden.

Der Rettungsdienst brachte eine Person mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur Kontrolle ins

Spital. Die Kantonspolizei Schwyz hat die Ermittlungen zur Brandursache zusammen mit dem Forensischen

Institut Zürich aufgenommen.