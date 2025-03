Schweizer Jenische und Sinti können dieses Jahr in Seewen SZ während bis zu einem Monat Halt machen. Der Kanton nimmt dort Anfang April auf dem Parkplatz des Zeughauses einen Durchgangsplatz in Betrieb.

Kanton Schwyz richtet in Seewen Durchgangsplatz für Fahrende ein

Auf dem Parkplatz bei der Halle 22 des Zeughauses in Seewen können bis zu zehn Fahrzeuge abgestellt werden. Foto: Legena Reto

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Betrieb des Platzes sei bis Ende Jahr befristet, teilte das Volkswirtschaftsdepartement am Donnerstag mit. Er verstehe sich als Pilotversuch. Kanton und Gemeinden prüften zudem alternative Standorte.

Auf dem Parkplatz des Zeughauses können acht bis zehn Fahrzeuge abgestellt werden. Dies in jenen Wochen, in denen der Platz nicht vom Zivilschutz benutzt werde, hiess es in der Mitteilung.

Den Jenischen und Sinti stehen Strom und fliessendes Wasser zur Verfügung. Im Untergeschoss der vom Zivilschutz genutzten Halle hat es zudem ein Bad. Eine Platzordnung lege die An- und Abmeldung, die Nutzungsregeln sowie die Benützungsgebühren fest, teilte die Volkswirtschaftsdirektion mit.

In der Mitteilung wird darauf hingewiesen, dass die Kantone und Gemeinden verpflichtet seien, Jenischen und Sinti Durchgangsplätze zur Verfügung zu stellen. Viele der Fahrenden seien im Kanton Schwyz heimatberechtigt und fühlten sich mit der Region verbunden.