Totalschaden am Fahrzeug, leichte Verletzungen beim Fahrer und Sachschäden entstanden

Valentin Köpfli Redaktor News

In der Nacht auf Donnerstag kam es in Willerzell SZ zu einem Selbstunfall. Ein Jugendlicher (17) fuhr mit dem Auto eines Arbeitskollegen in Richtung Sattelegg. In der Folge kam der Lenker rechtsseitig von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Zaun sowie einer Signalisationstafel. Abklärungen vor Ort ergaben, dass der Fahrzeugführer lediglich über einen Lernfahrausweis verfügte und die Fahrt ohne Begleitperson durchführte. Zudem fiel ein durchgeführter Atemalkoholtest positiv aus.

Der Lenker wurde bei der Kollision leicht verletzt. An der Strasseneinrichtung und im Wiesland entstand Sachschaden. Das Fahrzeug erlitt Totalschaden. Der Jugendliche wird sich vor der Jugendanwaltschaft des Kantons Schwyz verantworten müssen.