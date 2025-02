1/5 Der Unfallort. Foto: KANTONSPOLIZEI SCHWYZ

Auf einen Blick Verkehrsunfall in Einsiedeln SZ: Autofahrerin (94) kollidiert mit talwärts fahrendem Wagen

Auto kippte auf Dach, Fahrer (55) mit erheblichen Verletzungen per Helikopter abtransportiert

Eisenbahnstrasse für rund zwei Stunden gesperrt, mehrere Rettungsdienste im Einsatz Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Marian Nadler Redaktor News

Am Mittwochnachmittag, kurz vor 15.30 Uhr, kam es auf der Eisenbahnstrasse in

Einsiedeln zu einem Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin (94) fuhr von der Benzigerstrasse in die Eisenbahnstrasse, wo es zur Kollision mit einem talwärts fahrenden Wagen kam. Durch den Aufprall kippte der auf der Eisenbahnstrasse fahrende silberne Skoda und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Lenker (55) musste durch die Stützpunktfeuerwehr Einsiedeln aus dem Auto geborgen werden. Die Rettungsflugwacht flog ihn mit erheblichen Verletzungen in ein ausserkantonales Spital.

Die betagte Dame wurde durch den Rettungsdienst zur Kontrolle ins Spital gebracht. «An beiden Fahrzeugen entstand grosser Sachschaden», schreibt die Kantonspolizei Schwyz in einer Mitteilung.

Die Eisenbahnstrasse musste für die Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie die Tatbestandsaufnahme rund zwei Stunden gesperrt werden. Die Stützpunktfeuerwehr Einsiedeln richtete eine Verkehrsumleitung ein. Nebst der Kantonspolizei Schwyz standen die Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz, die Stützpunktfeuerwehr Einsiedeln, der Rettungsdienst, die Rettungsflugwacht und ein privater Abschleppdienst im Einsatz.