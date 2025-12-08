In Altendorf SZ ist am Sonntag ein Auto in Flammen gestanden. Zwei Jugendliche flohen vom Brandort. Der Fahrer hatte keinen gültigen Führerausweis.

Georg Nopper Redaktor News

Am Sonntagmittag ist die Feuerwehr wegen eines Autobrandes an der Churerstrasse in Altendorf SZ ausgerückt. «Die Einsatzkräfte konnten die Flammen, die aus dem Motorraum kamen, rasch löschen», schreibt die Kantonspolizei Schwyz in einer Mitteilung.

Die Polizei konnte vor Ort keinen Fahrer ausfindig machen. Passanten erklärten, dass er sich nach dem Brandausbruch zusammen mit einem Beifahrer entfernt habe.

Beim Bahnhof angehalten

Anhand der Zeugenbeschreibung konnte die Polizei die beiden Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren beim Bahnhof kontrollieren. Der 15-Jährige gab dabei zu, das Auto ohne gültiges Billett gelenkt zu haben.

Verletzt wurde niemand. Die Polizei stellte das Auto sicher. Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Die beiden Jugendlichen müssen sich vor der Abteilung für Jugendstrafsachen der Staatsanwaltschaft verantworten.