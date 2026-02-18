DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Schweiz
Zentralschweiz
Schwyz
Der Neffe eines Schweizers bekommt kein Touristenvisum
Der Neffe eines Schweizers bekommt kein Touristenvisum
«Ich hätte ihm alles bezahlt»
Der Neffe eines Schweizers und einer Kenyanerin, die seit 24 Jahren verheiratet sind, erhält kein Visum - aus Fadenscheinigen Gründen wie der Schweizer meint.
Publiziert: 15:56 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Florin Schranz
Redaktor News
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen