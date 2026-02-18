DE
FR
Abonnieren

Der Neffe eines Schweizers bekommt kein Touristenvisum
«Ich hätte ihm alles bezahlt»

Der Neffe eines Schweizers und einer Kenyanerin, die seit 24 Jahren verheiratet sind, erhält kein Visum - aus Fadenscheinigen Gründen wie der Schweizer meint.
Publiziert: 15:56 Uhr
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen