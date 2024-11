Im Mositunnel kam es zu einer heftigen Frontalkollision zwischen zwei Autos. Drei Personen wurden schwer, zwei leicht verletzt. Die Polizei ordnete Blut- und Urinproben an, der Tunnel war drei Stunden gesperrt.

Beim Frontalcrash im Mositunnel wurden drei Personen schwer und zwei leicht verletzt. Foto: Kantonspolizei Schwyz

Daniel Macher Redaktor News

Ein 23-jähriger Autofahrer fuhr am Freitag um 3.30 Uhr von Brunnen auf der Autobahn A4 in Richtung Flüelen. Zur selben Zeit fuhr eine 20-jährige Lenkerin mit drei Mitfahrenden, im Alter zwischen 18 und 21 Jahren, auf der Axenstrasse in Richtung Brunnen. Aus bislang unbekannten Gründen kam es im Mositunnel zu einer Frontalkollision zwischen den beiden Personenwagen. Drei Personen wurden erheblich sowie zwei Personen leicht verletzt.

Blut- und Urinprobe wurde angeordnet

Zur Klärung der Unfallursache wurde bei beiden Fahrern eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Neben der Kantonspolizei Schwyz und der Staatsanwaltschaft Schwyz, standen die Feuerwehr Stützpunkt Schwyz, der Rettungsdienst Schwyz, Küssnacht, Zug und Uri sowie ein Notarzt von Schwyz, das Amt für Nationalstrassen und ein Abschleppunternehmen im Einsatz.

Der Mositunnel musste für knapp drei Stunden in beide Richtungen gesperrt werden. Es wurde eine Verkehrsumleitung eingerichtet.