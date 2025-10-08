Auto brennt in Rickenbach SZ aus

Bei einem Autobrand in Rickenbach SZ blieb der Fahrer am Dienstagabend unverletzt.
Foto: Handout: Kantonspolizei Schwyz
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Ein 25-jähriger Autofahrer war in Richtung Ibergeregg unterwegs, als er Brandgeruch bemerkte und der Motor zu stottern begann. Er hielt an, stieg aus und sah Flammen im Motorraum, wie die Polizei meldete.
Der Mann alarmierte die Feuerwehr, die kurz vor 20 Uhr ausrückte und den Brand löschen konnte. Der Fahrzeug erlitt laut Communiqué Totalschaden.