In Wollerau SZ wurde ein Arbeiter (22) von einem 600 Kilo schweren Element getroffen. Die Rega flog ihn schwer verletzt ins Spital.

600-Kilo-Element fällt auf Arbeiter (22) in Wollerau SZ – schwer verletzt

Nach einem schweren Arbeitsunfall musste ein 22-Jähriger von der Rega ins Spital geflogen werden. (Archivbild)

Am Mittwochnachmittag ereignete sich gegen 13.25 Uhr in Wollerau SZ ein tragischer Arbeitsunfall. Wie die Kantonspolizei mitteilt, waren zu diesem Zeitpunkt an der Sihleggstrasse mehrere Personen mit dem Entladen eines Lastwagens beschäftigt.

Dabei wurde aus noch unklaren Gründen ein 22-jähriger Mann von einem 600 Kilogramm schweren Element getroffen. Er wurde erheblich verletzt und musste nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst von der Rega in ein ausserkantonales Spital geflogen werden.

Wie es zu dem Vorfall kam, ist noch unklar.