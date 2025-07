Tragödie in den Bergen: am Dienstagnachmittag ist ein Mann am Kleinen Mythen in die Tiefe gestürzt und tödlich verletzt worden. Die Behörden haben eine Untersuchung eröffnet.

Ein Mann kam bei einem Unfall am Kleinen Mythen ums Leben. (Archivbild)

Valentin Köpfli Redaktor News

Ein Berggänger (†72) ist am Dienstagnachmittag am Kleinen Mythen tödlich verunglückt. Beim Abseilen an der Ostseite stürzte der Mann aus bislang ungeklärten Gründen in die Tiefe und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Das schreibt die Kantonspolizei Schwyz in einer Mitteilung.

Die Kantonspolizei Schwyz und die Staatsanwaltschaft haben Abklärungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.