Bauarbeiten Kanton Schwyz ersetzt Bachdurchlass im Ried in Muotathal

Der Durchlass Mülistudenbachs im Ried in Muotathal SZ ist in die Jahre gekommen. Der Kanton Schwyz bricht diesen deshalb ab und ersetzt ihn mit einem offenen Rahmentragwerk aus Beton. Die Bauarbeiten starten am kommenden Montag.

Publiziert: vor 34 Minuten