Ein Zug der Südostbahn kollidierte am Donnerstagabend in Wollerau mit einem Kia. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Gabriel Knupfer Redaktor News

Spektakulärer Unfall in der Innerschweiz: Mitten im Dorf Wollerau SZ kollidierte am Donnerstagabend ein Zug der Südostbahn (SOB) mit einem Kia. Die mit 25 Einsatzkräften ausgerückte Feuerwehr traf ein völlig zerstörtes Auto an.

Der Kia war von der Wucht des Aufpralls aufrecht an eine Lärmschutzwand gedrückt worden. Zur Bergung des Fahrzeugs musste ein Schienenkran eingesetzt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens an den Gleisen ist derzeit noch nicht bekannt. Die Bahnstrecke zwischen Wollerau und Samstagern blieb für mehrere Stunden unterbrochen.