Schwyzer Museum zeigt die Ressourcennutzung von einst bis heute

Das Forum Schweizer Geschichte Schwyz zeigt ab Samstag in der aktuellen Ausstellung, wie auch unsere Vorfahren früher Gegenstände recyclet, repariert und weiterverwendet haben. Die Ausstellung war zuvor auch im Landesmuseum Zürich zu sehen.

Blick in die Ausstellung. Foto: Schweizerisches Nationalmuseum

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Ausstellung «Das zweite Leben der Dinge. Stein, Metall, Plastik» kümmert sich um die Methoden der Kreislaufwirtschaft, schrieb das Schwyzer Museum in einer Mitteilung am Donnerstag. Die Methode der Kreislaufwirtschaft, ein Thema, das heute wieder höchst aktuell sei, gebe es seit Beginn der Menschheitsgeschichte.

Die Ausstellung zeigt, wie Menschen von der Steinzeit bis in die Moderne ihre Ressourcen nutzten. So wird etwa das Metalllager einer eisenzeitlichen Bronzewerkstatt präsentiert oder eine Wiege aus dem 17. Jahrhundert, die über Generationen hinweg in einer Zürcher Grossfamilie weitergegeben wurde.

Auch der Umgang mit Textilien vor der industriellen Massenproduktion sei interessant, hiess es weiter. So hätten die Hausherren die getragenen Kleider zuerst ihren Angestellten weitergegeben, bevor sie als Lumpen für die Papierproduktion genutzt worden seien. Oder: Adelskleider dienten später als Altartücher in Kirchen und Klöstern.

Die Ausstellung im Forum Schweizer Geschichte in Schwyz ist vom Samstag bis 27. April des nächsten Jahres zu sehen.