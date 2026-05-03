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Video zeigt Boot auf Zürichsee in Vollbrand
Auf Zürichsee bei Lachen SZ
Leservideos zeigen Boot in Vollbrand
Auf dem Zürichsee steht am Sonntagnachmittag ein Boot in Vollbrand. Mehrere Leserreporter melden den Vorfall.
Publiziert: 03.05.2026 um 15:17 Uhr
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