DE
FR
Abonnieren

Auf Zürichsee bei Lachen SZ
Leservideos zeigen Boot in Vollbrand

Auf dem Zürichsee steht am Sonntagnachmittag ein Boot in Vollbrand. Mehrere Leserreporter melden den Vorfall.
Publiziert: 03.05.2026 um 15:17 Uhr
Kommentieren
News Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen