Auf dem offiziellen Bergweg Berggänger stürzt am Grossen Mythen in den Tod

Ein Berggänger ist am Sonntagnachmittag am Grossen Mythen tödlich verunglückt. Wie die Schwyzer Kantonspolizei am Sonntagabend mitteilte, stürzte der Mann vermutlich vom offiziellen Bergweg aus in die Tiefe.

Publiziert: 21:56 Uhr | Aktualisiert: vor 58 Minuten