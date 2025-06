Das Bartgeierweibchen «Generl» lebt seit Ende Mai im Nationalpark Berchtesgaden in Bayern. Das im Tierpark Goldau SZ aufgezogene Jungtier ist Teil eines Wiederansiedlungsprojekts, das die Rückkehr der Bartgeier in die Alpen ermöglichen soll.

In Goldau SZ aufgezogener Bartgeier in Bayern ausgewildert

Der Tierpark Goldau verfügt seit 2019 über eine Zuchtstation für Bartgeier. (Archivbild) Foto: URS FLUEELER

Mit der Auswilderung wolle der Tierpark Goldau einen Beitrag «zur Wiederherstellung des natürlichen Gleichgewichts in den Alpen» leisten, hiess es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Die Greifvogelart war in dem Gebirge einst ausgerottet. Artenschutz zähle zu den zentralen Aufgaben des Tierparks Goldau.

«Generl» und ein anderes ausgewildertes Weibchen stehen weiter unter Beobachtung von Kameras und GPS-Tracking. In den kommenden Wochen sollen sie flügge werden und ihre ersten Flüge beginnen.

Das Jungtier «Generl» kam als frisch geschlüpftes Küken aus dem Zoo Ostrava in Tschechien nach Goldau, wo es einem Bartgeier-Paar zur Aufzucht anvertraut wurde.