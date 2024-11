Kanton Schwyz baut seine Nachtverbindungen aus

Im Kanton Schwyz wird mit dem Fahrplanwechsel das Nachtangebot an den Wochenenden ausgebaut. (Symbolbild) Foto: CHRISTIAN BEUTLER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Das Nachtangebot startet in der Nacht auf den 22. Dezember, wie die Staatskanzlei Schwyz am Mittwoch mitteilte. Nachtschwärmer gelangen an den Wochenenden und Feiertagen mit neuen Nachtverbindungen von Zürich, Luzern und Zug einfacher in den inneren Kantonsteil. Auch regionale Verbindungen sollen davon profitieren.

Mit dem Fahrplanwechsel vom 15. Dezember kommt in Einsiedeln ein neues Buskonzept zum Einsatz, wie es weiter hiess. Dieses ersetzt den bisherigen Ortsbus. Neu fahren die Buslinien aus dem Ybrig, Alpthal und Bennau nicht mehr nur zum Bahnhof Einsiedeln, sondern in die umliegenden Quartiere bis hin zum Spital, Eschbach, Brüöl und Rietstrasse.

Die Ortschaft Merlischachen und das Quartier Sumpf erhalten eine Busanbindung. Die Linie 622 (Immensee-Küssnacht) wird bis nach Meggen verlängert, wodurch Anschlüsse an Zugverbidnungen in Küssnacht möglich werden.