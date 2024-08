Im Juli kam es in Lachen zu einem Brand. Nun steht fest, was der Auslöser war.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der tödliche Wohnungsbrand von Mitte Juli in Lachen SZ ist auf brennende Kerzen zurückzuführen. Dies ergaben die Ermittlungen, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilte. Bei dem Brand war eine 79-jährige Frau gestorben. Brandursache sei ein fahrlässiger Umgang mit Kerzen, schrieb die Polizei. Nähere Angaben machte die Behörde nicht.

Der Brand in einem Zweifamilienhaus in Lachen ereignete sich vor rund zweieinhalb Wochen mitten in der Nacht. Eine dreiköpfige Familie, die in einer der Wohnungen wohnte, konnte sich retten – nicht jedoch die 79-jährige Frau, die sich in der anderen Wohnung aufhielt. Die Feuerwehr konnte sie nach den Löscharbeiten nur noch tot bergen.