Küssnacht SZ kann historischen Ortskern neu planen

Der Bezirk Küssnacht kann den heute vor allem als Parkplatz genutzten Seeplatz umgestalten. Die Stimmberechtigten haben dafür Ausgaben von 1,55 Millionen Franken äusserst knapp gutgeheissen.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

50,3 Prozent oder 2778 Stimmberechtigte stimmten der Vorlage zu, 2741 lehnten sie ab. Die Stimmbeteiligung lag bei 64,3 Prozent, wie die Gemeinde am Sonntag mitteilte.

Der Seeplatz liegt mitten im Dorf, zwischen dem Vierwaldstättersee und der katholischen Kirche. Derzeit wird der Platz vor allem als Parkplatz genutzt. Mit dem Ja zur Vorlage sollen die Parkplätze aufgehoben und der Platz mit schattenspendenden Bäumen, öffentlichen Toiletten und zusätzlichen Sitzgelegenheiten aufgewertet werden.

Die wegfallenden rund 75 Parkplätze sollen durch ein unterirdisches Parkhaus mit rund 250 Plätzen am Standort «Dorfhalde» ersetzt werden. Das Parkhaus ist gemäss Abstimmungsbotschaft nur fünf Gehminuten vom Zentrum entfernt.

Im Hinblick auf die Abstimmung wurde ein alternativer Parkhausstandort ins Spiel gebracht. Eine Gruppe um einen Küssnachter Unternehmer präsentierte ein kostengünstigeres Parkhaus am Standort Räbmatt als neue Option. Die Mitte und die FDP äusserten sich in den Medien positiv zu dieser Alternative und empfahlen, beim Projekt am Standort Dorfhalde ein Nein in die Urne zu legen.

Bereits im Frühling sollen die Vorbereitungen für den Projektwettbewerb zur Umgestaltung des Ortskerns sowie das Planerwahlverfahren für das Parkhaus starten. Die Bauprojekte sollen bis Ende 2027 ausgearbeitet sein. Die Baukredite werden gemäss Botschaft später separat vorgelegt.