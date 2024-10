In der Gemeinde Illgau im Kanton Schwyz wurde der Polizei am Montagvormittag ein Leichenfund gemeldet. Zur Bergung wurde die Rega aufgeboten.

Leichenfund an abgelegener Stelle in Illgau SZ

Die Leiche wurde von der Rega geborgen. (Symbolbild) Foto: Symbolbild REGA

Denis Molnar Journalist

Am Montagvormittag entdeckte eine Privatperson eine Leiche an einer abgelegenen Stelle in der Gemeinde Illgau im Kanton Schwyz. Wie die Kantonspolizei gegenüber dem «Boten» bestätigt, wurde die Rega zur Bergung aufgeboten.

Nach dem Transport zum Heli-Landeplatz im Zivilschutzzentrum Kaltbach in Schwyz wurde der Körper ins Institut für Rechtsmedizin der Uni Zürich überführt. Zur Todesursache ist noch nichts bekannt, die Ermittlungen laufen in alle Richtungen. Ob von einer Dritteinwirkung ausgegangen werden muss, ist unklar. Zunächst muss die Identität geklärt werden. Die weiteren Untersuchungen führt die Schwyzer Staatsanwaltschaft.