Zwei Tonnen im Lieferwagen
Kupferdiebe in Obwalden gefasst

Die Kantonspolizei Obwalden hat drei mutmassliche Kupferdiebe gefasst. Die drei Männer hatten in ihrem Lieferwagen zwei Tonnen Kupferdraht mitgeführt.
Publiziert: vor 44 Minuten
Die Kantonspolizei Obwalden hat mutmassliche Kupferdiebe gefasst. (Archivaufnahme)
Foto: ALEXANDRA WEY
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Die Kantonspolizei nahm die mutmasslichen Diebe am Freitagabend bei einer Verkehrskontrolle im Tunnel Sachseln der A8 fest. Es handelt sich um zwei Brasilianer und einen Portugiesen im Alter von 39, 40 und 44 Jahren. Sie befinden sich in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Die Staatsanwaltschaft leitete gemäss des Communiqués nicht nur eine Untersuchung wegen des Tatverdachts des Diebstahls ein, sondern auch wegen Verstössen gegen die Ausländer- und die Strassenverkehrsgesetzgebung.

