Massenschlägerei beim Asylzentrum Glaubenberg

Am Freitagmorgen kam es auf dem Parkplatz des Bundesasylzentrums Glaubenberg zu einer Massenschlägerei mit etwa 10 Personen. Fünf Menschen wurden leicht verletzt.

Die Polizei rückte mit einem Grossaufgebot aus. Foto: KEYSTONE/URS FLUEELER

Darum gehts Massenschlägerei auf Parkplatz des Bundesasylzentrums Glaubenberg am Freitagmorgen

Auseinandersetzung begann beim Einsteigen in den Bus und eskalierte

Fünf Personen leicht verletzt, eine Person festgenommen

Janine Enderli Redaktorin News

Am Freitagmorgen kam es auf dem Parkplatz des Bundesasylzentrums Glaubenberg zu einer Massenschlägerei. Gegen 09.35 Uhr, meldete der private Sicherheitsdienst des Zentrums, dass auf dem Parkplatz Langis in Sarnen eine Massenschlägerei mit zirka 10 Personen im Gange sei. Es seien mehrere Personen verletzt worden.

Die Kantonspolizei und der Rettungsdienst rückten mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort aus. Die Situation konnte schnell beruhigt werden.

Einsteigen in den Bus eskalierte

Gemäss derzeitigem Ermittlungsstand wurde während dem Einsteigen in den Bus ein Gesuchsteller gegen einen anderen Gesuchsteller tätlich. Die Auseinandersetzung verlagerte sich daraufhin nach draussen auf den Parkplatz. Dort kam es in der Folge zu weiteren Tätlichkeiten zwischen mehreren Beteiligten. Fünf Personen wurden leicht verletzt. Eine Person wurde festgenommen.

Die Ermittlungen laufen. Polizei und Sanität waren mit einem Grossaufgebot vor Ort.