Seit Montag wird der 56-jährige Niklaus von Wyl aus Sachseln OW vermisst. Er verliess seinen Wohnort mit seinem Subaru XV und kehrte nicht zurück. Die Kantonspolizei Obwalden bittet um Hinweise zum Verbleib des Mannes oder seines Fahrzeugs.

Ein 56-jähriger Mann aus Sachseln OW ist verschwunden. Foto: Kapo Obwalden

Seit Montagmorgen wird in Sachseln OW der 56-jährige Niklaus von Wyl vermisst. Der Mann hat am Montagmorgen seinen Wohnort mit seinem Subaru XV mit der Nummer OW17666 verlassen und ist seither nicht mehr zurückgekehrt.

Niklaus von Wyl ist ca. 182 cm gross, von fester Statur und spricht Schweizerdeutsch. Er hat kurze Haare. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens dürfte er blaue Jeans, ein blaues oder dunkles T-Shirt, ein olivgrünes Baseballcap sowie olivgrüne Turnschuhe mit neon-oranger Sohle getragen haben.

Die Kantonspolizei Obwalden bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Niklaus von Wyl oder seinen Subaru XV geben können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Obwalden zu melden.