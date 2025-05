Die Kantonspolizei Obwalden hat am Sonntag in Sarnen und Lungern Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Sie stellte 76 Überschreitungen fest und brachte 35 zur Anzeige.

Mit 121 km/h über den Brünig in Kontrolle gefahren

Die Kantonspolizei Obwalden führte am Sonntag gezielte Geschwindigkeitskontrollen durch. (Symbolbild) Foto: ALEXANDRA WEY

Auf der Brünig-Passhöhe in Lungern stellte die Polizei 19 Geschwindigkeitsüberschreitungen fest, sieben davon hatten eine Anzeige zur Folge. Dies schrieb die Kantonspolizei in ihrer Mitteilung am Mittwoch.

121 Kilometer pro Stunde war dort die höchste gemessene Geschwindigkeit. Das Tempolimit liegt bei 80 Kilometern pro Stunde.

In Sarnen führte die Polizei ihre Kontrollen innerorts an der Schwanderstrasse durch, wo Tempo 50 gilt. Dort wurden 57 Überschreitungen gemessen, 38 wurden zur Anzeige gebrachte. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 93 Kilometer pro Stunde.

Die angezeigten Lenkerinnen und Lenker müssen sich vor der Staatsanwaltschaft Obwalden verantworten. Eine Administrativmassnahmenbehörde wird über mögliche Führerausweisentzüge entscheiden.