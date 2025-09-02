Die Kapo Obwalden gab den Tod des Verunfallten bekannt.
Am Sonntag verunfallte in Engelberg OW ein 48-jähriger Mann bei einem Gleitschirmflug. Aus noch ungeklärten Gründen stürzte er am Wissberg ab. Dabei zog er sich lebensbedrohliche Verletzungen zu. Er musste im steilen unwegsamen Gelände geborgen werden.
Durch die REGA wurde der Verunfallte in ein ausserkantonales Spital geflogen, wo er am Dienstag seinen Verletzungen erlegen ist. Die strafrechtlichen Ermittlungen werden derzeit durch die Kantonspolizei Obwalden, unter der Leitung der Bundesanwaltschaft, durchgeführt.