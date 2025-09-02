Am Sonntag verunglückte in Engelberg ein Gleitschirmpilot – dabei wurde er lebensbedrohlich verletzt. Am Dienstag ist er im Spital verstorben.

Die Kapo Obwalden gab den Tod des Verunfallten bekannt. Foto: Keystone

Darum gehts 48-jähriger Mann bei Gleitschirmflug in Engelberg OW tödlich verunglückt

Rettung erfolgte in steilem, unwegsamem Gelände am Wissberg

Verunfallter erlag am Dienstag seinen Verletzungen im Spital

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Am Sonntag verunfallte in Engelberg OW ein 48-jähriger Mann bei einem Gleitschirmflug. Aus noch ungeklärten Gründen stürzte er am Wissberg ab. Dabei zog er sich lebensbedrohliche Verletzungen zu. Er musste im steilen unwegsamen Gelände geborgen werden.

Durch die REGA wurde der Verunfallte in ein ausserkantonales Spital geflogen, wo er am Dienstag seinen Verletzungen erlegen ist. Die strafrechtlichen Ermittlungen werden derzeit durch die Kantonspolizei Obwalden, unter der Leitung der Bundesanwaltschaft, durchgeführt.