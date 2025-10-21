1/2
Schwerer Arbeitsunfall in Bürglen OW. Ein Mann ist bei Holzarbeiten ausgerutscht und über ein Felsband in die Tiefe gestürzt.
Foto: Kapo Obwalden
Schwerer Arbeitsunfall im Gebiet Schneit in Bürglen OW. Ein Mann war am Montagnachmittag mit Holzarbeiten beschäftigt, als er plötzlich ausrutschte und über ein Felsband in die Tiefe stürzte.
Wie die Kantonspolizei Obwalden mitteilt, war der Mann auf stark abschüssigem Gelände ausgerutscht. Erst nach 60 Metern kam er in einem Bachbett zum Liegen.
Arbeiter mit Rega-Heli ins Spital geflogen
Der 60-Jährige zog sich bei dem Sturz lebensbedrohliche Verletzungen zu. Er musste mit einem Rettungshelikopter der Rega geborgen und in ein Spital geflogen werden.
Die Kantonspolizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.